15 Novembre 2021 12:17

Reggio Calabria, Newton è stato smarrito ieri nella zona dello Stadio a Monte

E’ stato smarrito ieri pomeriggio alle ore 15 a Reggio Calabria, il piccolo Newton, meticcio di 3 anni. Il cucciolo è buono e non morde ma è molto spaventato e non si fa avvicinare facilmente. Newton è stato smarrito nella zona dello Stadio a Monte e l’ultimo avvistamento risale a ieri sera alle 23 in zona Pentimele. Chiunque dovesse avvistarlo può contattare i proprietari al numero 3271816656.