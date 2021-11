Reggio Calabria, smarrita la cagnolina “Lupitta”: soffre di diabete e ha bisogno di cure, il disperato appello dei proprietari

7 Novembre 2021 09:14

Reggio Calabria, la cagnolina “Lupitta” è diabetica e necessita di cure

E’ stata smarrita “Lupitta” in zona Gallina a Reggio Calabria. Lupitta è una cagnolina diabetica di 10 anni e ha bisogno di cure per questo i proprietari hanno lanciato un appello per ritrovarla. Chiunque dovesse avvistarla può contattare i padroni al numero 3498471666 oppure al 3936811824.