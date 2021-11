Falcomatà, “sono passato dalla signora Franca e mi ha detto: ‘sindaco, futtatindi’. Continuerò a stare per strada”

23 Novembre 2021 15:40

Il pensiero social del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che è andato a vedere lo stato dei lavori alla nuova Piazza di Tremulini

“Lo avevo detto, continuerò a stare per strada, magari un po’ più di prima. Qui, ad esempio, siamo all’isolato 86 di Tremulini. La nuova piazza prende forma e non vediamo l’ora che possa essere consegnata ai cittadini del quartiere. Ora non iniziate con la facile ironia sulla storia degli anziani che la mattina passeggiano e guardano i cantieri. Nonostante il colore dei capelli, sono ancora troppo giovane per andare in pensione”. Lo ha scritto su Facebook il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, sospeso per 18 mesi dopo la condanna di qualche giorno fa per il Processo Miramare.

“Ah, a proposito di “saggezza” – ha proseguito il primo cittadino nel post social – Finalmente stamattina ho trovato il tempo di passare dalla signora Franca che dopo avermi offerto un ottimo caffè e due chiacchiere nel salottino di casa sua, mi ha espresso solidarietà per la sentenza e poi, sulla soglia dell’ascensore mi ha salutato con un sonoro: “sindaco, futtatindi!”.