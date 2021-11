Reggio Calabria: si continua a parlare dei Moti del ’70 con il Circolo “L’Agorà”. Nuova lettura sui “Fatti di Reggio” e del contesto storico

14 Novembre 2021 16:33

Reggio Calabria: il professor Silvio Mavilla, parteciperà in qualità di relatore, alla conversazione da remoto, ricordando le sue esperienze di fotoreporter nel contesto dei fatti del 1970

Il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un nuovo incontro da remoto inerente alla rivolta di Reggio Calabria del 1970. Le letture politiche e le interpretazioni dei fatti di Reggio sono molteplici e spesso contraddittorie. Di fronte ad un evento, come quello della sollevazione popolare della Città dello Stretto, che sfugge ad ogni catalogazione per le sue caratteristiche peculiari e distintive, il tentativo di comprensione risulta difficoltoso. Il 14 luglio di cinquantuno anni fa, a Reggio Calabria, esplode una violenta rivolta popolare. Ad innescarla è la decisione di stabilire Catanzaro la sede dell’Assemblea Regionale a Catanzaro. Il rapporto alla Città da parte del Sindaco Piero Battaglia, l’occupazione della Stazione Centrale, la violenta reazione da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei manifestanti, il primo caduto nel corso della seconda giornata di sciopero cittadino caratterizzata da durissimi scontri tra scioperanti e forze dell’ordine. In diversi punti della Città spuntano le barricate che paralizzano Reggio Calabria. Cariche della polizia, gas lacrimogeni, lancio di pietre, colpi di arma da fuoco, il primo caduto nella seconda giornata di sciopero, e sulle cui cause ancora vi sono diverse zone d’ombra e tanti interrogativi. Un territorio, quello reggino, che diventò teatro di durissimi scontri tra civili, di ogni estrazione sociale e partitica, e lo Stato. Attentati dinamitardi, cortei pacifici repressi violentemente dalle forze dell’ordine, l’invio dei mezzi cingolati nella Città dello Stretto, una città in guerra per contestare la scelta del Governo di designare Catanzaro come capoluogo di Regione. I cittadini scelsero la strada della rivolta. Ci furono disordini, scontri, morti, feriti e migliaia di arresti, nonché danni per miliardi di vecchie lire. In un clima di completo abbandono, in cui la città viene lasciata sola a se stessa. Da queste cifre il Circolo Culturale L’Agorà di Reggio Calabria organizza un nuovo incontro nel corso del quale verrà presentato il volume “La rivolta di un popolo”, libro fotografico di Silvio Mavilla, che all’epoca dei fatti, collaborava con alcune agenzie di stampa. Già docente ordinario di tecnica della fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Si è distinto nel campo del fotogiornalismo collaborando con importanti testate come Rai, Ansa ed Associated Press. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 19 novembre.