Reggio Calabria: si continua a parlare dei Moti del ’70 con il Circolo Culturale “L’Agorà”

7 Novembre 2021 18:46

Pino Vermiglio, responsabile della Biblioludoteca “Rian – Carlo Pizzi”, parteciperà in qualità di relatore, alla conversazione da remoto, ricordando gli anarchici reggini nel contesto dei fatti del 1970

Il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un nuovo incontro da remoto inerente alla rivolta di Reggio Calabria del 1970. Il 14 luglio di cinquantuno anni fa, a Reggio Calabria, esplode una violenta rivolta popolare. Ad innescarla è la decisione di stabilire Catanzaro la sede dell’Assemblea Regionale a Catanzaro. Il rapporto alla Città da parte del Sindaco Piero Battaglia, l’occupazione della Stazione Centrale, la violenta reazione da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei manifestanti, il primo caduto nel corso della seconda giornata di sciopero cittadino caratterizzata da durissimi scontri tra scioperanti e forze dell’ordine. In diversi punti della Città spuntano le barricate che paralizzano Reggio Calabria. Cariche della polizia, gas lacrimogeni, lancio di pietre, colpi di arma da fuoco, il primo caduto nella seconda giornata di sciopero, e sulle cui cause ancora vi sono diverse zone d’ombra e tanti interrogativi. Un territorio che diventò teatro di durissimi scontri tra civili, di ogni estrazione sociale e partitica, e lo Stato. Attentati dinamitardi, cortei pacifici repressi violentemente dalle forze dell’ordine, l’invio dei mezzi cingolati nella Città dello Stretto, così come avveniva sia nell’Est europeo che in diverse realtà dell’America Latina. I moti di Reggio sono considerati come la rivolta più lunga e violenta del Novecento della Penisola italiana. Diversi sono gli accadimenti che si verificarono nella Città dello Stretto e che ancora su molti dei quali cala una fitta serie di interrogativi ancora irrisolti. Una pacifica manifestazione di dissenso che viene repressa violentemente, attentati dinamitardi, eversione, la repressione che avvenne sia nei confronti della Città che nei confronti dei suoi abitanti, processi, sono alcuni dei quesiti, che a distanza di tempo sono avvolti da una fitta coltre di mistero, tra le quali quella degli anarchici della baracca. Gli anarchici della Baracca erano cinque ragazzi che persero la vita in un misterioso incidente stradale nella notte del 26 settembre 1970 in viaggio verso Roma per consegnare, a dei loro referenti, materiale di denuncia riguardante i fatti della rivolta di Reggio Calabria. Tale acronimo trae origine dalla villa Liberty, ubicata nel centro cittadino, dove i giovani di area anarchica usavano ritrovarsi, la cosiddetta “Baracca”. Gli anarchici in argomento erano Gianni Aricò, la fidanzata Annelise Borth detta “Muki” (tedesca), Angelo Casile, Franco Scordo, Luigi Lo Celso e facevano parte del gruppo “Bruno Misefari”, facente parti della FAGI, il movimento giovanile della FAI (Federazione Anarchica Italiana). Da queste cifre il Circolo Culturale L’Agorà di Reggio Calabria organizza un nuovo incontro sul tema “Reggio ‘70: presenze testimonianze di anarchici 1.0”. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 12 novembre.