Reggio Calabria, crisi politica nella maggioranza. Sergi (Ethos): “andare al voto non è una iattura, chiamasi democrazia”

La condanna di Giuseppe Falcomatà nel processo “Miramare” ha creato una crisi politica al Comune di Reggio Calabria. Nel dibattito è intervenuto Giovanni Sergi di Ethos, il quale invoca un “ritorno alle urne”:

“Se Reggio fosse una città normale non parleremmo più della condanna del sindaco Falcomatà, arrivata dopo un interminabile processo che ancora una volta evidenzia come la giustizia in Italia sia avviluppata nella rete del superfluo procedurale e non nella rapidità sostanziale del giudizio, ma saremmo già proiettati sulle future elezioni amministrative. Quante volte negli anni passati, abbiamo commentato che per opportunità politica e non penale, alcuni tristi personaggi con responsabilità politico amministrative si sarebbero dovuti dimettere? Quante volte abbiamo commentato con un certo disgusto, la indefessa abitudine dell’attaccamento alla poltrona e al conseguente potere che ne consegue, che ha condotto questa città negli anni a precipitare nella situazione nella quale si trova grazie a condotte immorali e illecite della nostra classe dirigente? Se questa fosse una città normale i cittadini avrebbero dovuto capire che il voto e l’impegno personale sono gli unici antidoti per combattere questa gestione personalistica e nepotistica del potere. Andare al voto non è una iattura, chiamasi democrazia, a volte questo percorso è scomodo, pieno di ostacoli, ma al momento non se ne conoscono di migliori. Cercare in una stanza buia un gatto nero è difficile, ma lo è ancor di più se il gatto non c’è. Nella nostra Reggio così buia e devastata da decenni d’incuria dobbiamo smettere di cercare una persona salvifica che tutto vede e tutto risolve semplicemente perché non esiste. Ma esistono competenze di donne e uomini onesti che, se finalmente decidessero di unire i propri sforzi per riportarci tutti, cominciando dagli ultimi, a vivere in una città normale, potrebbero tentare di dare a Reggio una speranza. Non deve essere Roma a decidere se si vota o meno e neanche le segrete stanze a dettare i tempi e i ritmi delle nostre scelte, mettiamo da parte il ciarpame politico e il malaffare e sfruttiamo il tempo che potrebbe intercorrere da oggi alla prossima primavera per costruirci un futuro”.