Reggio Calabria, serata dedicata al torrone artigianale: grandi maestri della pasticceria e la presenza speciale di Mimmo Cavallaro [GALLERY]

22 Novembre 2021 15:07

Si è svolta ieri, domenica 21 novembre, la serata dedicata al torrone artigianale con importanti maestri della pasticceria e Mimmo Cavallaro come ospite speciale

Attraverso la splendida serata svoltasi domenica 21 novembre presso la Stazione FS di Santa Caterina, sede di Incontriamoci Sempre, che ha visto protagonista il Torrone Artigianale, spiegato e raccontato attraverso lo show cooking dei grandi maestri della pasticceria Angelo Musolino, Rocco Scutellà, Fabio Taverna e la graditissima presenza di Lillo Giordano, è partito un importante messaggio, rivolto alle Istituzioni e al pubblico: credere fermamente nei prodotti artigianali calabresi per il rilancio economico della Regione!

La professionalità dei relatori ha incantato il pubblico presente: con le loro conoscenze sulle materie prime, suo temi dell’alimentazione di qualità e la grande capacità di catturare l’attenzione con una esposizione chiare e accessibile anche ai non addetti ai lavori, che solo gli artigiani sanno fare con i consumatori, hanno mantenuto altissima l’attenzione per l’intera durata dell’esposizione, coinvolgendo i presenti con notizie tecniche, ma anche con aneddoti personali e storici legati al tipico dolce natalizio.

La presenza, poi, di un decano della pasticceria Reggina come Lillo Giordano, rappresenta l’immagine di una città che può crescere, affidandosi a personaggi di grande saggezza e laboriosità come lui. Prendendo, infine, in prestito un marchio di fabbrica di Fabio Taverna, la “chicca” della serata è stata la presenza del Maestro Mimmo Cavallaro, artista dai grandi valori umani che rappresenta la semplicità dei veri Calabresi che amano questa terra. Ambasciatore della musica popolare Calabrese ed innovatore, Mimmo ha riportato in auge cultura e tradizione della nostra bellissima Calabria.

“La sua presenza – conclude il Presidente Pino Strati – ha rappresentato un messaggio forte nel sostenere i nostri artigiani e le aziende Calabresi che meritano essere premiate dai consumatori Calabresi residenti ed ai tantissimi sparsi in Italia e nel mondo. La serata è stata condotta magistralmente da Marco Mauro che merita palcoscenici molto importanti, la sua capacità è riconosciuta da tanti addetti ai lavori, anche per la sua capacità ad essere saper affrontare tutti gli argomenti. Non da meno, grande protagonista è stato anche il pubblico presente: composto, di classe e partecipativo. Questo è per noi motivo di orgoglio, significa che in questi anni abbiamo seminato tantissimo nel territorio, offrendo tante attività sociali, culturali e soprattutto tanta passione ed amore per la nostra terra, che merita essere amata SEMPRE!“.