Reggio Calabria, scomparso il condofurese Mario Massara: ricerche in tutta la provincia

16 Novembre 2021 16:31

“Un appello a tutti i comuni limitrofi, se qualcuno lo ha visto faccia segnalazione alle forze dell’ordine”, è l’appello dei familiari

“Non si hanno notizie di Mario Massara (in foto) cittadino condofurese. Un appello a tutti i comuni limitrofi, se qualcuno lo ha visto faccia segnalazione alle forze dell’ordine. Aiutiamo nelle segnalazioni”, è quanto si legge in un post sulle pagine social di Stella Maris Protezione Civile. L’associazione di volontari con sede a Bova Marina si è mobilitata per diffondere la notizia che in queste ore sta circolando molto velocemente nella zona jonica in provincia di Reggio Calabria.