Reggio Calabria, sabato protesta di Reopen Italia a Piazza Italia: “no al Green pass, pretendiamo i nostri diritti” [VIDEO]

5 Novembre 2021 11:53

Reggio Calabria, sabato protesta di Reopen Italia a Piazza Italia: “sperimentazione sociale e sanitaria inaccettabile ancor di più quando tocca le vite dei più fragili anziani, bambini, donne incinta e malati gravi”

Nuovo sabato di protesta a Reggio Calabria. “Appuntamento a piazza Italia ore 18 per protestare contro il sistema corrotto che produce paura e discriminazione, che insegue gli interessi di pochi a discapito dei diritti di tutti. Una sperimentazione sociale e sanitaria inaccettabile ancor di più quando tocca le vite dei più fragili anziani, bambini, donne incinta e malati gravi”, è quanto comunica in una nota Reopen Italia. “Mentre gli italiani si accingono a ricevere la terza dose e i presunti scienziati si apprestano a vaccinare pure i bambini, aumentano i dubbi, per le multinazionali del farmaco siamo consumatori se non cavie da sfruttare. Non lo possiamo permettere. La cittadinanza è chiamate tutta a partecipare al di là delle ambizioni personali, delle ideologie, degli interessi particolari. In questa città tradita da tutti dovremmo avere chiara l’idea che di questa politica e di questa giustizia non ci si può fidare, questi sono quelli che hanno svenduto le risorse di tutti per il potere di pochi. Sapevamo tutti l’essere ladri dei professionisti del malaffare, oggi possiamo dire a gran voce che si sono scoperti come assassini criminali. Quella parte di magistratura che rispetta la costituzione e la bandiera, fuori da massoneria ed associazioni segrete, è chiamata a fare giustizia, quella parte di forze dell’ordine in onore e fuori dalla massoneria o associazioni segrete è chiamata a fare rispettare la legge e la costituzione. No green pass, no obbligo vaccinale, no discriminazioni. Si libertà di scelta, si costituzione, si Stato di Diritto”, conclude la nota.