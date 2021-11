Reggio Calabria: Roberto Occhiuto al GOM, è la prima visita ufficiale da commissario per la Sanità regionale

15 Novembre 2021 22:54

Reggio Calabria, Roberto Occhiuto al GOM: “la sanità della Regione la cambieremo insieme, individuando le carenze e lavorando per risolvere i problemi”

Questa mattina prima visita ufficiale da commissario per la Sanità Regionale per il presidente Roberto Occhiuto, al GOM di Reggio Calabria approfittando della prima seduta del consiglio regionale. “Ho visitato la struttura, incontrato i vertici dell’Azienda ospedaliera, e ho avuto con loro un confronto franco e positivo. La sanità della Regione la cambieremo insieme, individuando le carenze e lavorando per risolvere i problemi, e valorizzando le qualità di chi ha voglia di fare e di mettersi al servizio della comunità”, scrive sui social Occhiuto.