Ritrovato a Reggio Calabria il 35enne scomparso nel novarese: “è ricoverato al Gom”

16 Novembre 2021 12:47

E’ stato ritrovato vivo Simone Di Martino, il 35enne di Casaleggio, in provincia di Novara, scomparso senza lasciare tracce. L’uomo, secondo quanto diffuso tramite i social dai familiari dello stesso, si trova ricoverato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Il 10 novembre alle ore 16 si era allontanato da casa con la sua panda verde.

Simone Di Martino stato ritrovato nella notte nella città calabrese dalla guardia di finanza. I familiari, che hanno ringraziato le tante persone che si sono attivate per le ricerche, stanno ora organizzando la trasferta per raggiungerlo e riportarlo a casa. “Aveva perso il lavoro in un’azienda di Milano attiva nel settore dell’informatica. Simone è molto abile nella programmazione e nell’utilizzo dei computer. Negli ultimi tempi si è dedicato al giardinaggio e all’orto”, aveva affermato la madre.