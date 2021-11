25 Novembre 2021 10:26

Reggio Calabria, ieri sera una moto finisce in una buca a Sbarre centrali: centauro cade a terra e resta ferito. Questa mattina la sistemazione del cratere sulla carreggiata

Dopo il grave incidente di ieri sera a Reggio Calabria a Sbarre centrali all’incrocio di via Itria dove un centauro è rimasto ferito in un incidente causato da una buca, questa mattina il cratere, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, è stato riparato. Forse, se si fosse intervenuto prima, si sarebbe evitato l’ennesimo sinistro causato dalle strade dissestate.