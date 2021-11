Reggio Calabria, l’ex Roof Garden prende forma e riapre dopo oltre 30 anni! Le FOTO della nuova facciata

14 Novembre 2021 11:38

Reggio Calabria, una notizia bellissima: dopo oltre 30 riprende finalmente vita l’ex Roof Garden! Ci sarà un negozio di abbigliamento

Oltre 30 anni in stato di abbandono. Uno stabile isolato in pieno centro, uno stabile che per anni ha rappresentato il simbolo della Reggio da bere, della Reggio bella, della Reggio mondana. Il Roof Garden, per i nostri nonni e per i nostri padri, è stato l’emblema di Reggio Calabria per una vita. Poi, tra anni d’oro e stagioni in declino, nel 1987 ha chiuso i battenti, non riaprendo più.

Ora però, dopo varie peripezie, lo stabile sotto il Museo e accanto a Cesare prende nuovamente vita. Tolta una parte di ponteggio, scoperta la facciata, ecco la sorpresa. Ci sarà un negozio di abbigliamento, “Terranova”, che dovrebbe riaprire per il periodo natalizio. Si sapeva già da qualche settimana, ma vedere la grande struttura totalmente rinnovata fa sempre un certo effetto. Per decenni, lì, abbiamo visto teloni di copertura, cantieri aperti, ferri penzolanti. Il buio più totale. Ma ora la luce, di nuovo. E’ la rinascita di un punto strategico di Reggio Calabria. In alto la fotogallery con tutte le immagini.