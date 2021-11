Reggio Calabria: ragazza accusata di aver incendiato delle auto, assolta dal Tribunale penale per i minorenni

2 Novembre 2021 12:12

Il Tribunale penale per i minorenni di Reggio Calabria ha assolto nei scorsi giorni una ragazza dal reato di danneggiamento a seguito da incendio in concorso con altri

Il Tribunale penale per i minorenni di Reggio Calabria ha assolto nei scorsi giorni la minore B. A.F. (difesa dall’Avv. Daniele Calipa del foro di Palmi) dal reato di cui all’art. 424 cp (danneggiamento a seguito da incendio) in concorso con altri: la ragazza in compagnia di alcuni soggetti maggiorenni avrebbero incendiato diverse automobili a mo’ di minaccia verso i proprietari delle vetture. All’esito dell’attività dibattimentale, però, è stata accolta la linea difensiva di seguito prospettata dall’avv. Calipa: “la donna (ormai maggiorenne) era stata effettivamente ripresa dalle videocamere di alcuni esercizi commerciali nel centro cittadino la notte dell’accaduto, ma sia la discrasia temporale tra le varie registrazione sia la dimostrazione dei vari percorsi stradali alternativi hanno portato all’assoluzione dell’imputata”.