Reggio Calabria, la Hermes licenzia due dipendenti ma scatta il sit-in di protesta: “chiesti incontri al Sindaco, ma muro d’acciaio” [FOTO e VIDEO]

5 Novembre 2021 12:42

Reggio Calabria, sit-in di protesta al Comune per il licenziamento di due dipendenti della Hermes: “muro d’acciaio, l’amministrazione deve convocarci altrimenti noi alzeremo il livello della protesta”

Sit-in di protesta, questa mattina, a Reggio Calabria, davanti a Palazzo San Giorgio. Oggetto della manifestazione è il licenziamento di due dipendenti della Hermes srl, società partecipata del Comune, relativo all’area quadri. “Siamo stati costretti a venire qui al Comune, con un sit-in pacifico, per l’espulsione sotto forma di licenziamento delle dottoresse Curatola e Gangemi, dipendenti della Hermes”, spiega ai microfoni di StrettoWeb Fortunato Lo Papa, segretario regionale del sindacato Fisascat Cisl. “A giugno c’è stato un percorso di ristrutturazione dell’azienda, noi abbiamo sottoscritto un verbale in cui contestavamo la soppressione dell’area quadri (la categoria delle due lavoratrici, ndr), ma abbiamo dato la possibilità a 90 lavoratori di migliorarsi, riposizionando i livelli migliorativi proprio perché venivano utilizzati con dei livelli inferiori. Ma mentre la società sistema la posizione di 90 persone, sopprime l’area quadri e licenzia due lavoratrici. Noi questo non lo possiamo permettere, non lo consentiamo. Abbiamo sempre rivendicato il fatto che la politica debba creare dei percorsi per tutelare il lavoro e le famiglie”.

Prima della protesta odierna, il Sindacato si era mosso affinché potesse avere un incontro col primo cittadino: “abbiamo richiesto un incontro il 21 ottobre, con carattere d’urgenza, e poi un altro il 29, sempre con carattere d’urgenza, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta dal Comune, che ha l’obbligo di far ritornare la Hermes sui propri passi. A livello nazionale c’è il blocco dei licenziamenti e qui a Reggio ci scontriamo contro un muro d’acciaio. L’amministrazione deve convocarci altrimenti noi alzeremo il livello della protesta“, ha concluso Lo Papa. Di seguito l’intervento completo e in alto alcune immagini del sit-in.