Reggio Calabria: “unità di strada per persone senza fissa dimora”, domani a Palazzo San Giorgio la presentazione del servizio

9 Novembre 2021 12:34

Reggio Calabria, verrà presentato domani mercoledì 10 novembre 2021, in una conferenza stampa presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, a partire dalle ore 11, il servizio “Unità di strada per persone senza fissa dimora”

Verrà presentato domani mercoledì 10 novembre 2021, in una conferenza stampa presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, a partire dalle ore 11, il servizio “Unità di strada per persone senza fissa dimora”. L’occasione sarà utile anche per illustrare l’attività svolta dagli operatori nel corso degli ultimi 12 mesi. All’iniziativa prenderanno parte l’assessore per le Politiche sociali, Demetrio Delfino, il dirigente del settore, Francesco Barreca, e il coordinatore del servizio, Leo Pizzi.