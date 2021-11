Reggio Calabria: proclamazione dei vincitori del Premio Nazionale di Poesia “Francesco Chirico” 2021

28 Novembre 2021 11:41

Reggio Calabria, la premiazione si svolgerà domenica 12 dicembre alle ore 18,00, nella splendida Sala Museo della Stazione, dedicata al grande regista Pietro Germi

Il 26 novembre scorso, a seguito di un impegnativo lavoro, la Commissione del “Premio Nazionale di Poesia Francesco Chirico” ha completato l’esame degli elaborati giungendo alla proclamazione dei vincitori selezionati tra centinaia di partecipanti giunti da ogni parte d’Italia e da altre nazioni, come l’Argentina, Canada e gli USA. Le tre componenti della Commissione, Rossana Rossomando, Raffaella Imbrìaco ed Elena Festa hanno decretato all’unanimità i vincitori della kermesse poetica dopo un attento lavoro di valutazione, considerato l’elevata quantità e qualità delle poesie giunte al civico della Stazione Fs di Reggio Calabria a Santa Caterina, divenuta da tempo una delle roccaforti culturali più importanti della Calabria, il cui impegno filantropico è riconosciuto anche a livello nazionale.

La premiazione si svolgerà domenica 12 dicembre alle ore 18,00, nella splendida Sala Museo della Stazione, dedicata al grande regista Pietro Germi.

La cerimonia sarà presieduta dal trio della Commissione e, per l’occasione, dal Presidente della serata , l’ Ing. Federica Araniti, Dirigente della Scuola Primaria Araniti. La serata del 12 dicembre sarà arricchita da dolci melodie musicali e dalla degustazione di un ricco buffet di prodotti tipici del territorio. Dopo il brindisi finale, gli organizzatori del Premio indetto dall’Associazione Culturale Incontriamoci sempre, si proietteranno verso l’edizione 2022 , che conterrà diverse novità e un bando rinnovato per facilitare la partecipazione, sia con invio postale che con modalità on line.

Il Premio infatti sta estendendo sempre di più i suoi confini, tanto è vero che sono in atto accordi con molti connazionali che vivono all’estero e con associazioni di italiani presenti in diverse parti del mondo.

Ecco l’elenco dei vincitori e delle menzioni , sezioni Italiano e Dialetto:

Premio Francesco Chirico

Primo Classif. Sez. Italiano

Valeria Grazia Grasso con la poesia “Bambola di Cartapesta”

Secondo Classificato sez Italiano

Giovanna Rizzo con la Poesia “Mentre sono libera…”

Terzo Classificato sez. Italiano

Caterina Pendinelli con la poesia “Albe di bambina”

Premio Francesco Chirico

Primo Classificato sez dialetto

Giuseppe Ambrogio con la poesia “Comu si beddha rriggiu ‘sta sirata”

Secondo Classificato sez. Dialetto

Nuccia Neri con la poesia “Mi ciangi u cori”

Terzo Classificato sez dialetto

Natale Cutrupi con la poesia “Tu si ‘a me stidda”

Menzioni con Targa Italiano

Premio Incontriamoci sempre

Alessandro Bacci

Premio Fata Morgana

Nuccia Foti

Premio Scilla

Lucia Lo Bianco

Premio Domenico Smorto

Elisabetta Carbone

Menzioni con targa dialetto

Premio Incontriamoci Sempre

Saverio Macri’

Premio Fata Morgana

Antonino Bonaccorso

Premio Nicola Giunta

Tita Fortunata Morabito

Premio Saverio Strati

Rocco Criseo

Menzioni con pergamena Italiano

1) Anna Caccavale

2)Marisa Bagala’

3)Francesca Tavani

Menzioni con pergamena dialetto

1)Paolo La Cava

2) Terragnoli Giuseppe

3)Bentivoglio Zurzolo