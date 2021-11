Reggio Calabria, processo Miramare: giudici in Camera di Consiglio: la sentenza alle 15

19 Novembre 2021 12:06

Reggio Calabria, giudici in Camera di Consiglio in questi minuti per il processo Miramare

Sono entrati in Camera di Consiglio i giudici che dovranno esprimere la sentenza sul processo Miramare che vede imputati il Sindaco Falcomatà e altri autorevoli esponenti dell’Amministrazione Comunale. Dopo l’ingresso in aula, stamani, i giudici hanno chiesto ai pm Walter Ignazitto e Nicola De Caria se avessero qualcosa da replicare alle difese degli imputati, ma i pm non hanno espresso la volontà di aggiungere ulteriori elementi dopo le arringhe del 22 ottobre quando avevano presentato le richieste dell’accusa. Che sono le seguenti:

Giuseppe Falcomatà anni 1 e 10 mesi di reclusione

anni 1 e 10 mesi di reclusione Armando Neri 1 e 8 mesi di reclusione

1 e 8 mesi di reclusione Giuseppe Marino 1 e 8 mesi di reclusione

1 e 8 mesi di reclusione Giovanni Muraca 1 e 8 mesi di reclusione

1 e 8 mesi di reclusione Antonino Zimbalatti 1 e 8 mesi di reclusione

1 e 8 mesi di reclusione Agata Quattrone 1 e 8 mesi di reclusione

1 e 8 mesi di reclusione Maria Luisa Spanò 1 e 8 mesi di reclusione

1 e 8 mesi di reclusione Patrizia Nardi 1 e 8 mesi di reclusione

1 e 8 mesi di reclusione Paolo Zagarella 1 e 8 mesi di reclusione

1 e 8 mesi di reclusione Giovanna Acquaviva 1 e 8 mesi di reclusione

1 e 8 mesi di reclusione Saverio Anghelone 1 e 8 mesi di reclusione

La sentenza, quindi, è attesa per le ore 15:00 di oggi pomeriggio.