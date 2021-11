Reggio Calabria: problema igienico sanitario in via Modena S. Sperato. Il consigliere Caridi: “il comune non interviene per mancanza di fondi”

15 Novembre 2021 20:15

Il Consigliere Nino Caridi di Forza Italia, in data nove novembre mezzo pec informa “il settore patrimonio edilizio, relativamente ad una grave problema riguardante l’otturazione fognaria e conseguente problema igienico sanitario, nelle palazzine di competenza del patrimonio edilizio comunale in via Modena S. Sperato palazzine n° 5 e 6. La fuoriuscita di liquami che sta interessando sia la pubblica via sia gli scantinati degli alloggi, causa esalazioni nauseabonde che stanno investendo gli abitanti degli interi isolati, rendendo la situazione insopportabile, soprattutto da un punto di vista igienico sanitario”. Il consigliere di Forza Italia, investito dagli abitanti del quartiere si “è più volte recato presso gli uffici preposti, per addivenire ad una celere soluzione senza mai ricevere i dovuti ed auspicati riscontri. Il dirigente del settore preposto contattato dal Consigliere il giorno dodici novembre, comunica la problematica alla società Castore richiedendo un celere intervento al fine di risolvere il problema, ma oggi si apprende, a quasi una settimana di distanza, dalla società Castore che i lavori non sono partiti e probabilmente ritarderanno ancora, a causa di mancanza di fondi da parte dell’amministrazione”. Al consigliere che continuerà a “battersi per la risoluzione delle istanze dei cittadini, non resta che comunicare agli interessati, che ad oggi, le imposte pagate non servono a coprire i servizi essenziali dovuti dall’amministrazione”.