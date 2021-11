Reggio Calabria: primo Drive in Through all’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi [FOTO]

11 Novembre 2021 22:05

Reggio Calabria: primo “Drive Through” all’I.C. Falcomatà-Archi presso il plesso “L. Pirandello”. Le immagino

Primo “Drive Through” all’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi, presso il plesso “L. Pirandello”: testing direttamente in auto presso la tendostruttura appositamente attrezzata dalla scuola per la somministrazione del tampone T0 da parte del personale sanitario del dipartimento di Prevenzione territoriale di Reggio Calabria. In alto la FOTOGALLERY.