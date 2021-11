Reggio Calabria: prestigioso riconoscimento assegnato alla Polizia Municipale in occasione dell’Assemblea ANCI

10 Novembre 2021 15:14

Reggio Calabria, prestigioso riconoscimento conferito a Parma al Corpo della Polizia. Falcomatà e Brunetti: “Nostri agenti sempre al servizio del cittadino, esempio di professionalità e umanità”

“Una bella e meritata soddisfazione e soprattutto un grande motivo d’orgoglio per l’intera città”. Con queste parole il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, commenta la menzione speciale attribuita al Corpo della Polizia Municipale nell’ambito del premio sicurezza urbana 2021. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato in occasione dell’Assemblea annuale dell’ANCI, in corso di svolgimento a Parma e ha visto il Corpo reggino della Municipale selezionato insieme a poche altre analoghe realtà, da un’apposita commissione composta da esponenti della stessa Associazione Nazionale dei Comuni e da funzionari del Ministero dell’Interno, tra centinaia di candidature pervenute.

“La Polizia municipale di Reggio Calabria – prosegue il primo cittadino – si conferma un’istituzione in grado di esprimere in ogni circostanza alti valori umani e indiscusse capacità professionali, svolgendo quotidianamente un’opera di prossimità di fondamentale importanza a tutela del cittadino, della sicurezza e della legalità. Un lavoro che negli ultimi due anni ormai di emergenza sanitaria, ha acquisito un rilievo e una centralità estremamente rilevanti in ragione delle nuove criticità che la pandemia ha generato, specie sul piano sociale e con riferimento alle fasce più fragili della nostra comunità. Al Comandante Salvatore Zucco, a tutti gli operatori e al personale che opera all’interno del nostro Corpo, rinnovo pertanto le più vive e sentite congratulazioni a nome mio e dell’intera città di Reggio Calabria”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore comunale alla Polizia Municipale, Paolo Brunetti che ha evidenziato, in modo particolare, “l’impegno e la dedizione dimostrati dai nostri agenti, con in testa il Comandante Zucco, in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, con attività di supporto alla popolazione e di controllo del territorio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di alta tecnologia. Un lavoro incessante che merita di essere sottolineato e che oggi, non a caso, viene riconosciuto ed esaltato anche in ambito nazionale”.