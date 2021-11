Reggio Calabria: presentato il libro di Paola Canale, “Le montagne russe mi fanno un baffo-l’amore visto con gli occhi di una wedding planner” [FOTO E INTERVISTA]

18 Novembre 2021 20:05

Reggio Calabria: l’evento si è svolto all’Hotel Torrione sotto gli occhi di un grande pubblico incantato dall’autrice

E’ stato presentato questo pomeriggio alle ore 18:30 il libro “Le montagne russe mi fanno un baffo – l’amore visto con gli occhi di una wedding planner” di Paola Canale, Wedding & Corporate Event Planner, consulente certificata in galateo aziendale e responsabile per la Calabria di Etiquette Italy, al suo esordio come autrice. L’evento si è svolto all’Hotel Torrione a Reggio Calabria sotto gli occhi di un grande pubblico incantato dall’autrice.

Paola Canale ha illustrato il suo libro riuscendo ad emozionare il pubblico e al contempo a farlo sorridere. Autrice di un libro che include racconti e pensieri, e, attraverso un linguaggio semplice, diretto ed appassionato, delinea i tratti principali della sua vita privata e professionale.

A metà strada tra il romanzo e l’autobiografia, Paola Canale, la protagonista, racconta esperienze, sensazioni ma anche emozioni e riflessioni, muovendosi tra i personaggi che hanno segnato la sua vita. Sulla scena compaiono di volta in volta, i familiari, quelli legati a ricordi di consigli materni, insieme a quelli legati alla sua professione, o le poche, vere amicizie, con cui è cresciuta tra Bologna che l’ha adottata e la sua Reggio. Il tono è leggero ed ironico, senza però tralasciare introspettive considerazioni e valutazioni di carattere più profondo ed emozionale, senza mai far mancare quelle note di creatività e passione che contraddistinguono la sua essenza di donna.

La penna di Paola Canale traccia racconti ed esperienze personali dalle quali si evincono la dirompente forza e l’allegra energia che la contraddistinguono, pur tuttavia mitigate da punte di fragili incertezze femminili. Racconti inclusivi che coinvolgono la quotidianità in cui vediamo entrare in scena diverse figure che circondano l’autrice e con lei incrociano vite e storie in cui emerge lo spirito altruistico di Paola, capace di gesti di generosità e di piena consapevolezza del sé. Uno slancio di condivisione della propria vita che nasce dal desiderio di apprendere da tutto e da chiunque. Una narrazione snella, come una chiacchierata con un’amica davanti ad un calice di vino. Un libro che scorre piacevole e veloce tra leggerezza e profondità che si alternano come in un piacevole giro di giostra, che consente al lettore di sorridere ma anche di emozionarsi come se vivesse in prima persona le sue stesse esperienze.

All’incontro moderato dalla giornalista Erika Gottardi, sono intervenuti l’Avvocato Monica Falcomatà, il presidente di Fidapa, Marco Renzi, direttore di Wedding Tv e l’avvocato Francesca Diano, imprenditrice.

Chi è Paola Canale

Paola Canale è una Bridal Coach ed una Event Stylist che svolge la sua professione tra Reggio Calabria, Bologna e Roma. Ama esprimere la propria creatività attraverso l’eleganza e la raffinatezza. Paola Canale è laureata in Giurisprudenza e segue in realtà la sua più autentica passione e da quindici anni si occupa di organizzazione di eventi. E’ caratterialmente estrosa e solare e questa attitudine alla vita alimenta la filosofia che la porta a creare eventi unici e irripetibili in grado di stupire ed emozionare. Ama realizzare i sogni degli sposi che si affidano a lei per organizzare il grande giorno con forte impatto emotivo e magiche atmosfere che trasportino in una dimensione fiabesca il giorno del matrimonio realizzando tutto quello che hanno sempre sognato.