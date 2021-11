Reggio Calabria, perdita di gas in condominio in pieno centro: Vigili del Fuoco sul posto [FOTO]

24 Novembre 2021 17:17

Tragedia sfiorata in pieno centro a Reggio Calabria: perdita di gas in un condominio, l’amministratore avvisa in tempo i Vigili del Fuoco

Sventata una tragedia in pieno centro a Reggio Calabria, esattamente in Via Bonelli, a pochi passi dal ponte Calopinace. L’amministratore di un condominio è riuscito infatti a intercettare una grande perdita di gas e ha immediatamente chiesto soccorso ai Vigili del Fuoco, che stanno attualmente operando per risolvere il problema. Operazione tempestiva da parte dell’amministratore, che ha evitato che la perdita potesse disperdersi per tutto il palazzo, rischiando di finire in tragedia.