Reggio Calabria, perde il lavoro a causa del Covid: la moglie vince 40.000€ e lo chiama in diretta “possiamo riprenderci la nostra vita”

28 Novembre 2021 12:40

Lui perde il lavoro ed è costretto ad emigrare al Nord, lei vince 40.000€ e lo videochiama in diretta: che emozioni alla ricevitoria Marcianò di Reggio Calabria!

La ricevitoria Matchpoint Marcianò di Reggio Calabria si conferma una delle più fortunate della città. Il punto vendita sito sul Corso Garibaldi regala storie in grado di scaldare il cuore. Nel tardo pomeriggio di venerdì, una coppia, divisa a causa della pandemia, potrà finalmente riprendere la propria vita insieme. Il marito aveva perso il lavoro a Reggio Calabria a causa del Covid ed era stato costretto ad emigrare a Milano per lavorare come cameriere. Lei, segretaria in uno studio dentistico, ha vinto 40.000€ e ha immediatamente videochiamato il marito in un momento di straordinaria felicità.

“Una bellissima storia nel tardo pomeriggio di ieri che ci ha quasi commosso!! – raccontano dal Matchpoint Marcianò – Lei impiegata come segretaria in uno studio dentistico, lui costretto ad emigrare e lavorare fuori come cameriere in un locale sui navigli a Milano per riuscire ad estinguere il mutuo dopo aver perso il lavoro a Reggio causa covid… vincono 40 mila euro!!! Bellissima la scena quando abbiamo comunicato la strepitosa notizia alla ragazza che senza pensarci due volte ha subito fatto una videochiamata al coniuge inquadrando il monitor del terminale dove era riportato l’importo della vincita e tra un misto di felicità e commozione, ha chiesto al marito di rientrare a Reggio per riprendersi la loro vita sfruttando questo aiuto arrivato… dal cielo!!“.