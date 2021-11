Reggio Calabria, per uscire di casa si deve oltrepassare una montagna di spazzatura: la situazione in via Enzo Misefari

5 Novembre 2021 15:28

Montagna di spazzatura davanti al portone di casa: la situazione di incuria e degrado segnalata da una cittadina del quartiere Gebbione

Buste di spazzatura, sacchetti maleodoranti e mastelli abbandonati a se stessi. Il tutto ammassato a formare una vera e propria montagna di spazzatura, una discarica a cielo aperto presente davanti al portone di casa. È la situazione denunciata da una lettrice indignata di via Enzo Miseferi (ex diramazione Morabito) sita nel quartiere Gebbione. Dal grande numero di sacchetti di spazzatura ammassati, si può notare come la raccolta della spazzatura non venga effettuata da tempo. A pagare questa situazione di degrado, cattivo odore e sporcizia (oltre alla presenza di animali quali topi e scarafaggi), sono come sempre i cittadini che, in questo caso, rischiano ben presto di avere difficoltà anche nell’entrare e uscire dalle proprie abitazioni.