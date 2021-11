Reggio Calabria, in vista del Natale la seconda raccolta di beneficenza “Non di solo pane vive l’uomo” 

4 Novembre 2021 16:45

Prevista per il mese di dicembre, in vista delle festività natalizie, la seconda raccolta di beneficenza “Non di solo pane vive l’uomo”

Anche quest’ anno, in prossimità del Natale, nel mondo associativo reggino vi é fermento di beneficenza e di vere, fattive, opere buone perché a Natale si dovrebbe davvero essere tutti più buoni.

Secondo Antonio Sapone infatti, dopo il successo sotto la sua cura della prima raccolta Alimentare e di beni di prima necessità del Dicembre 2020 a scopo benefico, si ripropone una seconda raccolta per il Dicembre che sta per arrivare, da parte di numerose associazioni socio culturali dell’interland cittadino. Sarà richiesto il pubblico patrocinio degli enti presupposti per un progetto di così alto valore.

A sostenere l’intento numerosissime sigle e corporazioni, in primis, per citarne solo alcune: l’associazione “Arte e moda sullo stretto” del noto Hair Style del centro storico Giovanni Barcella titolare dell attività “Old Style” di via felice Valentino. L’Associazione culturale ” eonardo Da Vinci” presieduta dallo stesso Antonio Sapone, l’associazione culturale ” Rete Sociale ” di Bruno Monorchio, ” L accademia delle Calabrie “Gioacchino da Fiore”, L accademia dei Cavalieri Templari “Sancta Crucix” delle sponde del Mediterraneo, numerose altre associazioni socio culturali, parrocchie, locali commerciali, attività e singoli benefattori e benefattrici.

Nell’amore verso il nostro prossimo più si é più sì vale tuona lo stesso Sapone mosso dal motto evangelico… “Avevo fame e mi avete dato da mangiare“. Ecco il messaggio più alto di preghiera fattiva ed operosa che ci muove in prossimità del Natale e del suo più alto significato Cristiano. Ogni aiuto e sostegno é gradito chiede lo stesso Sapone, seguiranno ulteriori informazioni e la posizione fisica dove avverrà la pubblica raccolta coordinata e la redistribuzione alla presenza delle più alte cariche istituzioni cittadine e religiose che ne seguirà.