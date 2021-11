Reggio Calabria, Pasquale Caprì non si ferma più: Falcomatà e il treno in partenza per Milano [FOTO]

26 Novembre 2021 18:21

Dopo aver realizzato lo sketch al Bar Foti, l’attore continua a pubblicare sui social contenuti ironici e questa volta ha scattato una foto alla stazione, mentre il primo cittadino è su un treno in partenza direzione Milano

Fascia tricolore in mano, valigia con sé e finestrino del treno abbassato per salutare i concittadini di Reggio Calabria. Ormai non si ferma più Pasquale Caprì, noto comico reggino, che nei giorni successivi alla sospensione del Sindaco Giuseppe Falcomatà si starà sentendo molto ispirato. Dopo aver realizzato lo sketch al Bar Foti, l’attore continua a pubblicare sui social contenuti ironici e questa volta ha scattato una foto alla stazione, mentre il primo cittadino è intento a partire in direzione Milano per occupare il posto al Comune dopo la vittoria in un concorso. La foto ha ricevuto tante reazioni, mentre tra i commenti qualche utente scrive: “Sindaco, dove va?”. Falcomatà nei giorni scorsi ha comunque fatto sapere che non lascerà la città, ma continuerà a girare per le strade ascoltando e cercando di risolvere i problemi dei cittadini. Al momento l’intenzione del Sindaco sospeso pare dunque essere questa, altrimenti, come si legge tra i vari commenti, ai reggini non resta che rispondere “Sindaco, Milano l’aspetta. Buon viaggio…”.