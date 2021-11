Reggio Calabria, manca sempre meno alla Partita della Solidarietà al Granillo: “nessuna società può resistere senza essere solidale” [VIDEO]

9 Novembre 2021 12:24

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Partita della Solidarietà, evento benefico che si svolgerà sabato 13 novembre allo stadio Granillo di Reggio Calabria

Tutto pronto per la Partita della Solidarietà, evento benefico che si svolgerà sabato 13 novembre allo stadio Granillo di Reggio Calabria alle ore 11. La Primavera della Reggina sfiderà la Nazionale Attori: presenti personaggi importanti per uno scopo sicuramente nobile. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione: a presenziare al tavolo di Palazzo San Giorgio Giuggi Palmenta, assessore allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Maria Eva Nicolò, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco”, Filippo Cogliandro, Chef Ambasciatore dei Sapori, dei Colori e della Creatività della Calabria. Collegati da remoto Grazia Lanzani, Presidente SOS Villaggi dei Bambini, Fabio De Lillo, general manager della Reggina 1914, Domenico Fortunato, Presidente della Nazionale Attori e Milena Nicolò, presidente associazione Alsium e Learn.

“L’occasione della partita – rivela Maria Eva Nicolò, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” – è la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I bambini e i ragazzi della nostra città devono essere messi al centro di ogni attività, devono essere abituati al valore della solidarietà e della responsabilità. Nessuno società può resistere senza essere solidale. E’ un’occasione per condividere la giornata non solo con i docenti, ma anche con le famiglie, per rinsaldare il patto educativo che lega scuola e famiglia”. In basso il video con l’intervista.

Che cos’è SOS Villaggi dei Bambini

SOS Villaggi dei Bambini è un’organizzazione impegnata da circa 60 anni in Italia affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. Nel nostro Paese promuove i diritti di oltre 33.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 800 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 7 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino e Crotone.

Partita della Solidarietà: prezzi e info

La Partita della Solidarietà di sabato 13 novembre si svolgerà al Granillo alle ore 11:00. I biglietti sono acquistabili presso VivaTicket al prezzo di 4€ per le Tribune Nord, Sud ed Est e di 9€ per la Tribuna Ovest (coperta), escluso l’euro di prevendita. L’intero ricavato del match andrà devoluto ai programmi di contrasto alla povertà educativa in Italia.