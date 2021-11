Reggio Calabria: Paola Canale presenta “Le montagne russe mi fanno un baffo”

17 Novembre 2021 09:45

Reggio Calabria: la famosa wedding planner presenta la sua prima opera come autrice

Giovedì 18 novembre alle ore 18:30, presso gli eleganti spazi dell’Hotel Torrione a Reggio Calabria si terrà la presentazione del libro “Le montagne russe mi fanno un baffo – l’amore visto con gli occhi di una wedding planner” di Paola Canale, Wedding & Corporate Event Planner, consulente certificata in galateo aziendale e responsabile per la Calabria di Etiquette Italy, al suo esordio come autrice.

Laureata in Giurisprudenza, l’autrice segue in realtà la sua più autentica passione e da quindici anni si occupa di organizzazione di eventi operando tra Reggio Calabria, Bologna e Roma.

Una nuova voce della narrativa italiana, quella di Paola Canale, capace di emozionare ed al contempo far sorridere, autrice di un libro che include racconti e pensieri, e, attraverso un linguaggio semplice, diretto ed appassionato, delinea i tratti principali della sua vita privata e professionale.

A metà strada tra il romanzo e l’autobiografia, Paola Canale, la protagonista, racconta esperienze, sensazioni ma anche emozioni e riflessioni, muovendosi tra i personaggi che hanno segnato la sua vita. Sulla scena compaiono di volta in volta, i familiari, quelli legati a ricordi di consigli materni, insieme a quelli legati alla sua professione, o le poche, vere amicizie, con cui è cresciuta tra Bologna che l’ha adottata e la sua Reggio. Il tono è leggero ed ironico, senza però tralasciare introspettive considerazioni e valutazioni di carattere più profondo ed emozionale, senza mai far mancare quelle note di creatività e passione che contraddistinguono la sua essenza di donna.

La penna di Paola Canale traccia racconti ed esperienze personali dalle quali si evincono la dirompente forza e l’allegra energia che la contraddistinguono, pur tuttavia mitigate da punte di fragili incertezze femminili. Racconti inclusivi che coinvolgono la quotidianità in cui vediamo entrare in scena diverse figure che circondano l’autrice e con lei incrociano vite e storie in cui emerge lo spirito altruistico di Paola, capace di gesti di generosità e di piena consapevolezza del sé. Uno slancio di condivisione della propria vita che nasce dal desiderio di apprendere da tutto e da chiunque. Una narrazione snella, come una chiacchierata con un’amica davanti ad un calice di vino. Un libro che scorre piacevole e veloce tra leggerezza e profondità che si alternano come in un piacevole giro di giostra, che consente al lettore di sorridere ma anche di emozionarsi come se vivesse in prima persona le sue stesse esperienze.

Con l’autrice, moderati dalla giornalista Erika Gottardi, dialogheranno l’Avvocato Monica Falcomatà, presidente di Fidapa, Marco Renzi, direttore di Wedding Tv e l’avvocato Francesca Diano, imprenditrice.

Il tutto sarà piacevolmente accompagnato dalle collaboratrici ed amiche di Paola Canale che, in veste di “readers” per l’occasione, leggeranno alcuni estratti dal libro che vanta l’introduzione di Angelo Garini, la più autorevole voce italiana nel settore del wedding design e la prefazione della giornalista Maria Serena Patriarca, firma de Il Messaggero ed innovativa travel vlogger, fondatrice di Viaggi e Volti Travels and People Discovery Web Tv.

L’ingresso su invito con green pass o tampone negativo.

BIOGRAFIA PAOLA CANALE

Paola Canale, Wedding & Corporate Event Planner, è consulente certificata in galateo aziendale e responsabile per la Calabria di Etiquette Italy.

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza ma da quindici anni segue la sua più autentica passione occupandosi, con grande entusiasmo, di organizzazione di eventi. Paola Canale è Bridal Coach, Event Stylist e svolge la sua professione tra Reggio Calabria, Bologna e Roma.

Nel corso della sua importante esperienza ha acquisito tutte quelle competenze che devono necessariamente affiancare la creatività e la passione, per dirigere uno staff di affiatati professionisti ed arrivare alla perfetta realizzazione di entusiasmanti progetti di eventi, in particolare di matrimoni da sogno, che Paola ama studiare e personalizzare nei minimi particolari affinché possano essere davvero indimenticabili. Una creatività che si esprime attraverso l’eleganza e la raffinatezza con le quali declina i temi per interpretare e personalizzare ogni evento al meglio creando format unici, irripetibili e di grande impatto emotivo e dando vita a magiche atmosfere che trasportano gli sposi in una dimensione fiabesca.

Una maniacale attenzione ad ogni particolare, la paziente cura dei dettagli e la continua ricerca della bellezza hanno portato Paola Canale a soddisfare una clientela sempre più vasta ed internazionale, e a specializzarsi in Business Etiquette, fino ad aprire la sede calabrese di Etiquette Italy presso Villa del Cavaliere, la splendida dimora storica di proprietà della sua famiglia che gestisce come raffinata location per eventi e matrimoni di grande impatto estetico ed emozionale.

NOTE TECNICHE

TITOLO: Le montagne russe mi fanno un baffo

SOTTOTITOLO: L’amore visto con gli occhi di una Wedding Planner

AUTORE: Paola Canale

ISBN: 9788855001588

COLLANA: Stil-mente

NUMERO IN COLLANA: 4

PREZZO: 16,00

PREZZO EBOOK: 5,00 EURO

ANNO DI EDIZIONE: 2021

PAGINE: 94