Reggio Calabria: open day all’Istituto Maria Ausiliatrice [INFO e DETTAGLI]

9 Novembre 2021 18:56

Lunedì 15 novembre l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria dà il via all’open day che durerà una settimana, una sorta di Open Week “Una Settimana in crescita per una scuola in crescita”. Sarà una settimana di orientamento ricco di attività e workshop per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria che assaporeranno la gioia della scoperta e dell’apprendimento in divenire. Laboratori, giochi didattici e sportivi si alterneranno dal 15 al 20 novembre, giorno in cui la scuola aprirà le porte a tutti coloro i quali vorranno visitare i nostri spazi e conoscere le nostre offerte formative. Tra le tante proposte la scuola offre la Curvatura linguistica, percorsi di preparazione alle Certificazioni Trinity, corsi di preparazione alle certificazioni ECDL, corsi di teatro, musica e arte. Le visite saranno contingentate, a turno 5 visitatori, muniti di green pass e mascherina, potranno accedere alla nostra scuola e visitare i nostri ambienti interni ed esterni. La scuola, la casa, la palestra, il campo sportivo ed il campo di basket immersi nel verde custoditi dallo sguardo protettivo di Don Bosco. Forse non tutti sanno che l’Istituto Maria Ausiliatrice nasce a Reggio Calabria nel 1966, ma ha radici ben più profonde in tutto il mondo. Professionalità, inclusione, collaborazione, dialogo, amorevolezza e dedizione sono i nostri principi educativi, animati da un profondo carisma salesiano ispirato al sistema preventivo di Don Bosco. Cit.“Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo”(d. Bosco).