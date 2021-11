Reggio Calabria: nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sui Fatti di Reggio del 1970 [VIDEO]

5 Novembre 2021 09:42

Reggio Calabria: nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sui Fatti di Reggio del 1970, la conversazione con l’onorevole Aloi apre il palinsesto novembrino sulla Rivolta

Il 14 Luglio 1970 l’inizio dei moti di Reggio Calabria, considerata come la rivolta urbana più lunga che la storia della nostra repubblica ricordi, con migliaia di feriti, arresti, diverse vittime sia tra i civili che tra le forze dell’ordine. Il rapporto alla Città da parte del Sindaco Piero Battaglia, l’occupazione della Stazione Centrale, la violenta reazione da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei manifestanti, il primo caduto nel corso della seconda giornata di sciopero cittadino caratterizzata da durissimi scontri tra scioperanti e forze dell’ordine. “Montagne di cartapesta e la palude della politica” del marchese Zerbi. Analisi dell’onorevole Aloi è stato il titolo della nuova conversazione da remoto, sui fatti di Reggio del 1970 organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” che ha aperto la programmazione relativa a tale contesto storico. Il sodalizio culturale reggino, non nuovo alle iniziative relative alla Rivolta del 1970 di Reggio, ha organizzato un nuovo ciclo di incontri, relativi ai Fatti di Reggio del 1970. L’iniziativa, in programma per l’intero mese di novembre, prevede una serie di conversazioni che coinvolgeranno studiosi, protagonisti di diversa provenienza che ricorderanno fatti, circostanze, storie di uomini, di quelle circostanze storiche che coinvolsero l’intero territorio. Un territorio trasformato in campo di battaglia, devastazioni, morti, feriti, gente mutilata, migliaia di arresti, processi, danni alle strutture sia pubbliche che private per miliardi di lire dell’epoca. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 5 novembre.