Reggio Calabria, nuova sede per Calliope sul corso Garibaldi [FOTO]

9 Novembre 2021 12:52

Reggio Calabria, Calliope si trasferisce di qualche decina di metri e aprirà in una nuova sede

Il noto negozio di abbigliamento “Calliope” sito sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria si trasferisce di qualche decina di metri e aprirà a breve i battenti in una nuova sede, rinnovata e più ampia, in un palazzo storico della città dove fino a poco tempo fa sorgeva “Terranova”. Calliope, quindi, cambia sede e si rinnova in una location molto più grande dove sono in corso lavori di ristrutturazione che consentiranno un nuovo look al noto punto vendita del marchio di Moda e Abbigliamento nato nel 2005 ed oggi diffuso in 19 Paesi di tutto il mondo.