Reggio Calabria, Nucara contro il Pd: “tratta come un elemosinante qualche assessorato in più, le persone di buona volontà si uniscano contro questo disastro”

La condanna di Giuseppe Falcomatà nel processo “Miramare” ha creato una crisi politica al Comune di Reggio Calabria. Nel dibattito è intervenuto ancora una volta Francesco Nucara, ex Segretario nazionale del Partito Repubblicano Italiano e Viceministro dell’ambiente e tutela del territorio, il quale si scaglia contro Partito Democratico:

“Il PD senza ritegno dopo aver preso sputi in faccia dal suo maggiore rappresentante tratta ( no, non è la tratta delle bianche ma una cosa simile “ la tratta degli assessori “) come un elemosinante qualche assessorato in più. A trattare il campano-commissario Graziano e l’onorevole Irto. Parafrasando Sarri: la Juve è inallenabile e Reggio è ingovernabile. E pensavo che Irto fosse il migliore tra i piddini,e allora gli altri come saranno? Non mi arrendo, io repubblicano mazzinianamente difendo e finché avrò vita difenderò la mia città. Che tutte le persone di buona volontà si uniscano per combattere contro il disastro che colpirà le future generazioni. Senza distinzione di ceto, di cultura, di posizione sociale, di religione, di appartenenza politica ma tutti, tutti, tutti e ancora tutti”.