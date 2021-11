Reggio Calabria, Milia: “la nomina di Moschella a coordinatore Sidri è motivo di orgoglio per tutta la comunità reggina”

11 Novembre 2021 14:48

Milia: “è Carmelo Moschella il nuovo Coordinatore della sede di Ateneo della SIDRI, la Società italiana del Dottorato di Ricerca, presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria”

“Importante passaggio di consegne per il mondo studentesco alla “Mediterranea”. È Carmelo Moschella il nuovo Coordinatore della sede di Ateneo della SIDRI, la Società italiana del Dottorato di Ricerca, presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria, ricevendo il testimone da Giovanna Zampogna (entrata in Consiglio nazionale – ndr), alla quale va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto in favore della Comunità studentesca reggina negli ultimi due anni”. E’ quanto afferma il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia. “Carmelo Moschella è un profilo di rilievo riconosciuto da tutto l’ambiente universitario: dottorando di ricerca in Diritto ed Economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, con specifico interesse per il settore scientifico disciplinare di Scienza delle Finanze; ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2021 con tesi in Scienza delle Finanze relativa al rapporto tra sistemi di responsabilità medica e scelta dei trattamenti sanitari; dal 2017 al 2021 ha ricoperto il ruolo di rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione e, dal 2018 al 2021, in Presidio di Qualità di Ateneo. La scelta non poteva ricadere su persona più qualificata ed adatta al ruolo di Coordinatore della sede di Ateneo, dopo aver già saputo dimostrare le sue capacità durante il mandato da Consigliere d’amministrazione dell’Università. A Carmelo facciamo il più affettuoso in bocca al lupo, augurandoci che il suo lavoro possa fare la differenza e che questa nuova importante esperienza possa essere soltanto un trampolino di lancio”, conclude Milia.