Reggio Calabria: minacce al presidente Toti, la solidarietà di Pasquale Imbalzano

4 Novembre 2021 09:12

Reggio Calabria, Imbalzano: “esprimo la mia solidarietà assieme a quella di tanti militanti e sostenitori di Coraggio Italia nei confronti del Presidente Giovanni Toti”

“Esprimo la mia solidarietà assieme a quella di tanti militanti e sostenitori di Coraggio Italia nei confronti del Presidente Giovanni Toti per le ignobili e vili minacce che gli sono state rivolte con inquietante e sinistra frequenza negli ultimi giorni, nel tentativo bieco di voler rendere nuovamente attuali, stagioni e anni che la coscienza civile maturata nel nostro Paese crede fermamente di aver confinato in un passato che non abbia più a ripetersi, seppur il ricordo vivido di quella drammatica fase storica resti nitido e intatto nelle menti. L’auspicio è che possano essere presto assicurati alla giustizia gli autori di simili odiosi e preoccupanti gesti”. E’ quanto dichiara in una nota l’avv. Pasquale Imbalzano, già Consigliere comunale nel civico consesso Reggio Calabria, nonché Dirigente ed esponente politico di Coraggio Italia.