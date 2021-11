23 Novembre 2021 22:20

Reggio Calabria: domani secondo incontro per discutere di “foresta ambiente” organizzato dalla Mediterranea nell’ambito del Protocollo di Intesa stipulato per la diffusione delle conoscenze nei settori agricolo, forestale e micologico

Mercoledì, 24 novembre alle ore 15:00, si terrà il secondo dei tre seminari a distanza organizzati dal Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in collaborazione con la Città Metropolitana, nell’ambito del Protocollo di Intesa stipulato per la diffusione delle conoscenze nei settori agricolo, forestale e micologico. Lo spirito dell’iniziativa è quello di promuovere la formazione, la divulgazione e più in generale le conoscenze inerenti le summezionate filiere, in sintonia con quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nato per affrontare dal punto di vista economico l’emergenza Covid-19, con il fine di migliorare la consapevolezza dei cittadini riguardo alle sfide e alle opportunità offerte dalla transizione. L’iniziativa consentirà l’acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) da parte dei Dottori Agronomi e Forestali, ai sensi del regolamento CONAF 3/2013, previa registrazione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1b8ILhZX1JPWuirFG9H8e2qG-XB3Fr1JfvwhSEd97fEM/viewform?edit_requested=true.

Per vedere la diretta occorre collegarsi ad uno dei seguenti link:

https://www.youtube.com/agrariaunirctv

https://www.facebook.com/AgrariaUniRC