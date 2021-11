Reggio Calabria: mercoledì a Piazza Italia l’esibizione della Banda Militare della Brigata Meccanizzata “Aosta” di Messina

8 Novembre 2021 12:03

Mercoledì 10 novembre, a Reggio Calabria a Piazza Italia, in occasione delle Celebrazioni dell’anniversario della traslazione del Milite Ignoto, l’esibizione della Banda Militare della Brigata Meccanizzata “Aosta” di Messina

E’ in programma mercoledì 10 novembre, alle ore 11,00, a Reggio Calabria a Piazza Italia, in occasione delle Celebrazioni dell’anniversario della traslazione del Milite Ignoto, l’esibizione della Banda Militare della Brigata Meccanizzata “Aosta” di Messina. L’evento voluto dallo Stato Maggiore dell’Esercito sarà coordinato dal Comando Militare Esercito “Calabria” in sinergia con l’Amministrazione Comunale e con la Città Metropolitana di Reggio Calabria che hanno aderito all’iniziativa per rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni. L’evento sarà svolto nel rispetto delle limitazioni imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19