Reggio Calabria, il caso Miramare finisce nel vortice social: da Khaby Lame a Squid Game, tutti i meme sulla Giunta Falcomatà

24 Novembre 2021 11:24

La carrellata scorrevole di meme che in questi giorni i cittadini di Reggio Calabria hanno reso virale sui social in merito alla sentenza sul Processo Miramare

La sentenza sul Processo Miramare ha scatenato l’ironia dei cittadini di Reggio Calabria. Le dichiarazioni del Sindaco Giuseppe Falcomatà, sospeso per effetto della legge Severino, la nomina del Vice Paolo Brunetti sono diventati dei meme che hanno iniziato a spopolare sul web. Delle immagini leggere e divertenti che testimoniano le sensazioni di una parte della popolazione reggina, la quale resta in attesa di evoluzioni chiare riguardo l’Amministrazione Comunale. Da Khaby Lame a Squid Game, passando per Chiellini che strattona Saka, in alto a corredo dell’articolo una carrellata scorrevole del materiale che in questi giorni circola sui social ed è diventato virale.