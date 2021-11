Reggio Calabria, Maria Antonietta Rositani testimonial della giornata contro la violenza sulle donne. Papà Carlo: “unisciti a noi…”

Carlo Rositani, il padre di Maria Antonietta, la donna aggredita brutalmente dall’ex marito Ciro Russo il 12 marzo 2019 a Reggio Calabria, ha inviato a StrettoWeb una lettera in occasione della giornata contro la violenza sulle donne che domani, giovedì 25 novembre 2021, vedrà proprio Maria Antonietta impegnata su più fronti per sensibilizzare la nostra società su un tema così importante.

Ti unisci a noi. Cambiare mentalità per fermare la violenza sulle donne. Maria Antonietta Rositani domani 25 novembre sarà presente alle ore 07:30 al TGR3 CALABRIA e alle ore 11:00 ospite nel programma “Fatti Vostri”. La violenza domestica come tanti altri problemi purtroppo non sono scomparsi con il coronavirus al contrario come il lavoro, la disoccupazione, la povertà e le vittime per violenza domestica sono aumentate. Ma grazie a Dio e alla scienza nel frattempo, se la curva dei contagi si abbassa giorno dopo giorno, quella dell’epidemia parallela di violenza domestica non accenna ad abbassarsi e racchiude, imprigiona, alba su alba, tramonto su tramonto, vite e storie di diritti negati.

Il 25 Novembre è una data importante che ogni anno accende i riflettori sull’atteggiamento che dovrebbe abitare la mente di ognuno di noi: l’amore, la pace e il rispetto. La violenza sulle donne è un atto meschino innescato da antiche logiche di disuguaglianza sociale. Un atto ignobile che troppo spesso passa inosservato, considerato accettabile o minimizzato. La violenza di genere è la manifestazione di una disparità storica nei rapporti di forza tra uomo e donna, che ha portato al dominio dell’uomo sulle donne e alla discriminazione contro di loro, e ha impedito un vero progresso nella condizione delle donne. E’ un problema antico che ci portiamo dietro è una mentalità grezza patriarcale e criminale che abita la testa di alcuni ” Esseri non esseri” senza umanità e cuore che si sentono Dio e re in famiglia. Rispettare significa riconoscere il valore speciale di ogni individuo. Se impariamo a nutrire il rispetto, possiamo creare una società meravigliosa. Insieme per cambiare. Vogliamoci più bene e nel ricordare a tutti che la donna genera la vita con umiltà mi permetto di fare anche un invito ai genitori di andare insieme ai propri figli in queste manifestazioni affinché possano fin da piccoli iniziare a comprendere che non esiste disparita-uomo-donna e che il bene come l’amore non ha sesso. La vita è per tutti e di tutti uomini e donne. Da uomo e da padre un inchino a tutte le donne del mondo. #stopviolenza

Papà Carlo.