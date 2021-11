26 Novembre 2021 10:05

Reggio Calabria: lunedì l’inaugurazione di Via Alfonso Gatto a Pellaro. La cerimonia è fissata per le 16,30

Lunedi 29 novembre verrà inaugurata Via Alfonso Gatto a Pellaro. La cerimonia è fissata per le 16,30. Nell’occasione verranno presentate cinque targhe metalliche, offerte dai club service della città, su cui sono state riportate poesie di Gatto, analogamente a quanto già realizzato a Salerno in Vicolo di San Bonosio. Alle 17,30 ci sarà un convegno alla Lega Navale, alla presenza del presidente della Fondazione.