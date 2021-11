Da Reggio Calabria arriva una fantastica invenzione: il progettista Paolo Pecora ha creato uno strumento per incidere le olive [VIDEO]

16 Novembre 2021 18:23

Con “Livantac” è possibile in pochi minuti e senza alcuna fatica incidere le olive per poterle poi, a deamarizzazione completata, gustare e utilizzare in cucina in mille differenti modi

L’ulivo, tipica pianta mediterranea, ha una presenza documentata in Calabria sin da tempi molto antichi, e secondo quanto si apprende ai giorni nostri è dal VIII/VII sec. a.C. che i Greci lo importarono dall’Asia Minore. Furono però gli antichi Romani, attraverso alcune importanti innovazioni, a far diffondere in maniera capillare e perpetua la coltura olearia: è grazie a questa incredibile e millenaria esperienza che la regione Calabria è ai primi posti nella produzione italiana di olio, ed ancora oggi è una pianta molto diffusa sul territorio. Di generazione in generazione, le pratiche di raccolta e spremitura si susseguono ogni anno, così questa pianta e il suo frutto sono così diventati dei simboli più rappresentativi. E’ per questo che rende ancora più orgogliosi la scoperta del reggino Paolo Pecora: nella sua vulcanica e inarrestabile attività di ideatore, progettista e realizzatore, l’esperto conoscitore si è dedicato anche a questo campo, meno usuale per le sue abitudini e per i campi di applicazione nei quali si è da sempre cimentato, ma certamente di grande e non minore importanza. Ha infatti brevettato un apparecchio di semplice ma efficace utilizzo che viene incontro alla necessità appena accennata. Estremamente igienico, visto l’uso rivolto alla alimentazione, il Livantac risolve in maniera definitiva una precisa modalità di trattamento dell’olea.

Nella tradizione popolare calabrese, tra i vari trattamenti e usi, accanto ai più conosciuti sistemi che prevedono lo schiacciamento delle olive o al metodo di denocciolare con ausilio di apparecchi meccanici di facile uso, è presente anche l’antichissimo uso di incidere e/o intagliare il frutto. Ma, se per denocciolare o schiacciare, nel tempo sono state approntate utili macchinette per provvedere all’uopo, per incidere o intagliare, l’ideatore originario di Reggio Calabria ha ottenuto una creazione meccanica fantastica: con il Livantac basta inserire nella macchina 5 o più olive che, come vediamo dall’immagine proposta di seguito e dal video allegato all’articolo, vanno caricate dall’alto per poi reinserire l’elemento telescopico. Esercitando quindi una leggera pressione, nell’arco di una frazione di secondo le olive verranno espulse dalla parte inferiore della macchina, perfettamente incise su quattro lati. Livantac potrebbe essere indispensabile per tutte le donne di casa e per tutti quei cuochi che vogliono offrire piatti speciali sinora riservati a pochi fortunati consumatori. Grazie a questo accessorio si possono gustare ricette a base di olive incise, così come è stato sin oggi possibile con le olive denocciolate o le olive schiacciate, un’idea fantastica e destinata a raccogliere grandi consensi.