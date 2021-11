Reggio Calabria: lezioni di recitazione e improvvisazione con l’attore Diego Ruiz

5 Novembre 2021 14:22

Entra nel vivo il corso di teatro prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS”

Entra nel vivo il corso di teatro prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS”, dopo le magistrali lezioni tenute dagli attori e registi Augusto Zucchi e Antonio Gargiulo, arriva in riva allo Stretto l’attore Diego Ruiz, scrittore, sceneggiatore e interprete di numerose commedie di grande successo come “Orgasmo e pregiudizio” e “Il matrimonio può attendere” con rappresentazioni anche all’estero; regista di vari spettacoli come “Ti amo o qualcosa del genere” e “Finche mamma non ci separi”. Nel 2012, fonda Mente Comica: agenzia di distribuzione e promozione, punto di riferimento per la programmazione di diversi teatri sparsi sul territorio nazionale. Ruiz in questi anni ha messo in scena numerosi lavori nei principali teatri italiani, quali La stranissima coppia con Milena Miconi e il recente Cuori Scatenati con Sergio Muniz. Le lezioni intensive del prossimo 6 e 7 novembre prevedono attività teoriche e pratiche, rivolte ad attori amatoriali e professionisti della nostra regione; le due giornate saranno dedicate ai temi dell’improvvisazione, dell’interpretazione e della scrittura di un testo teatrale. Il corso 2021 si concluderà il 4 e 5 dicembre con le lezioni di dizione della docente Cinzia Alitto, insegnante in importanti scuole e accademie italiane, tra le quali l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e il “LAB-Laboratorio di Arti Sceniche” di Massimiliano Bruno.

L’iniziativa formativa è inserita nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre Training” patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostenuto dal bando nazionale di SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo – fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.

Nell’ambito dei percorsi di formazione attivati dall’associazione nel settore dello spettacolo e della cultura, dal 26 novembre partirà il nuovo corso di “Marketing e gestione d’impresa culturale” , fruibile in modalità online e in presenza e finalizzato a fornire ai partecipanti le principali nozioni e conoscenze sulle principali strategie di digital-marketing, dell’e-commerce e di gestione aziendale per le impresa culturali nell’ottica della riforma del terzo settore e delle nuove opportunità offerte dai fondi europei. Il corso di 30 ore, in collaborazione con la cooperativa Cisme, prevede lezioni teoriche e pratiche tenute da esperti del settore e prevede un test finale e con il rilascio di un attestato di partecipazione. Per iscriversi e chiedere informazioni sui corsi e i singoli moduli del corso di teatro è necessario inviare un’e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com o consultare la pagina facebook @calabria dietro le quinte.