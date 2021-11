Reggio Calabria: le iniziative per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

2 Novembre 2021 11:53

Reggio Calabria: il 4 novembre prossimo si terrà in questo Capoluogo la tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate

Il 4 novembre prossimo si terrà in questo Capoluogo la tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

Il Ministero della Difesa ha inteso confermare l’inserimento di Reggio Calabria tra le 35 Città italiane in cui sono previste iniziative particolari, che si affiancano alle celebrazioni ufficiali. Nel corso della giornata, nell’ambito dell’iniziativa “Caserme aperte”, sarà possibile visitare le Capitanerie di Porto di Reggio Calabria e di Gioia Tauro, le Compagnie Carabinieri di Roccella Jonica e Bianco, la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Sono stati organizzati, inoltre, degli incontri presso alcuni Istituti Scolastici del Capoluogo tra alunni e rappresentati delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine. Il 4 novembre, le manifestazioni ufficiali avranno inizio alle ore 8:00, con la cerimonia dell’Alzabandiera. Alle ore 09:15, presso il Monumento ai Caduti in corso Giacomo Matteotti, già Corso Vittorio Emanuele III, è prevista la deposizione della Corona di alloro da parte del Prefetto di Reggio Calabria, in rappresentanza del Governo, accompagnato dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica. Nell’occasione, la Corona riceverà la benedizione da parte dell’Arcivescovo. Il programma proseguirà nel pomeriggio, alle ore 17:00, con la cerimonia dell’Ammainabandiera, cui seguirà, dalle 17:30 in Piazza Italia, alla presenza di Autorità civili, militari e religiose, la lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa. Sono quindi previste la consegna agli insigniti delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, e di una Bandiera Italiana – simbolo di Unità nazionale – agli alunni della Scuola Elementare “Filippo Foti”. Il programma si concluderà con l’esecuzione di alcuni “Atti dimostrativi” da parte di personale delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.