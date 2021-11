Reggio Calabria, al via Le Giornate d’Autunno di Sambatello e la XXVI edizione del Premio Sambatello [INFO e DETTAGLI]

5 Novembre 2021 11:32

Le Giornate d’Autunno a Sambatello presso la sede Municipale: un programma di eventi e iniziative che durerà fino al 18 novembre

Con il concorso di pittura, effettuato dagli alunni delle Scuole Elementari, hanno avuto inizio le Giornate d’Autunno che si svolgeranno con diversi eventi che si concluderanno il 18 di questo mese. Tali giornate rientrano nell’ambito delle manifestazioni della XXVI^ edizione del Premio Sambatello organizzate dal Centro Studi Colocrisi con la collaborazione l’Istituto Comprensivo “Lazzarino” di Gallico, la Scuola Elementare di Sambatello, l’Istituto Comprensivo “L.Radice” di Catona, l’Associazione dei “Tre Quartieri” e la sede locale del CE.RE.SO. e col patrocinio del Comune di Reggio Calabria e dell’Università per Stranieri “D.Alighieri” di Reggio Calabria.

L’incontro dal tema: Il vino una valida risorsa per lo sviluppo della Zona Nord della Città si svolgerà venerdì alle ore 16,00 a cui interverranno il Dott. Antonino D’Africa; Dott. Alessandro Passalia; il Direttore Provinciale della Coldiretti, dott. Pietro Sirianni; l’Arch. Matteo Gangemi e gli Assessori Giuseppe Marino e Giuseppina Palmenta. Condurrà l’incontro il prof. Nunzio Tripodi.

Per sabato è previsto il corteo di rievocazione storica con la partecipazione del Gruppo Sbandieratori e Musici il Palio del Principe di Bisignano, di alunni e studenti nonché di cittadini lungo le vie di Sambatello. Durante tal evento è bandito il concorso Video/fotografico e quello di pittura estemporanea dal tema “Paesaggio sambatellino”. Timbro tela entro ore 11,00. Consegna tela entro ore 18,00.

Domenica è prevista la Giornata Provinciale del Ringraziamento con la S. Messa (Ore 10,30) concelebrata dal Consigliere Ecclesiastico provinciale della Coldiretti, Don Ernesto Malvi e da Don Spinelli Antonio, Parroco della Parrocchia S. Maria delle Grazie di Sambatello e di S. Sebastiano di Diminniti. Fulcro della celebrazione sarà l’Offertorio, durante il quale saranno portati all’altare i cesti contenenti i prodotti della terra per rendere grazie al Signore per il raccolto dei campi e per chiedere la benedizione sulla nuova annata. Al termine della messa da parte dell’U.N.U.C.I. avverrà la posa dei fiori al monumento dei Caduti in guerra. Inoltre, nel giardino, in gestione del CE.RE.SO., adiacente alla chiesa, a cura della Coldiretti sarà posta nel terreno una pianta di olivo.

La Cerimonia di consegna del Premio Speciale Sambatello è prevista per martedì 9 novembre ore 16,00 che l’apposita Commissione presieduta dal Prof. Antonino Monorchio e composta da: Arch. Matteo Gangemi, prof. Antonio Palmenta, prof. Domenico Siclari, prof. Annunziato Tripodi, dott. Lorenzo Diraco, prof. Pasquale Ferrara ha attribuito i premi come seguono: Cultura, Antonino Caserta(Alla memoria); Musica (alla memoria Sgro), Sergio Puzzanghera; Lavoro, Coldiretti Reggio Calabria; Volontariato (Alla memoria C. Pizzi), Alfonso Canale; Ambasciatrice di Sambatello Anna Dascola.

Durante tal evento saranno donate alla Biblioteca del Colocrisi dei volumi della raccolta del Sac. Giuseppe Palmenta e sarà inaugurata la mostra delle opere pervenute (pittura, fumetti, fotografia). Le giornate si concluderanno il 18 novembre con un incontro dal tema: Il ruolo della Pinacoteca del Colocrisi e i suoi significati e nell’occasione saranno consegnati i premi ai vincitori dei rispettivi concorsi.