Reggio Calabria: le “Donne e il Vino” saranno protagonisti della serata promossa dall’Associazione Incontriamoci Sempre

10 Novembre 2021 22:14

“Le Donne e il Vino” saranno protagonisti della serata promossa dall’Associazione Incontriamoci Sempre, nell’ambito della Rassegna Calabria D’Autore, che ospiterà Mariolina Baccellieri

Le “Donne e il Vino” saranno protagonisti della serata promossa dall’Associazione Incontriamoci Sempre, nell’ambito della Rassegna Calabria D’Autore, che ospiterà Mariolina Baccellieri, imprenditrice calabrese e titolare dell’Azienda Agricola Baccellieri, con la conduzione del sommelier Massimo Iacopino, titolare della Bottiglieria Pellarese 2010. La dott.ssa Baccellieri rappresenterà “Le Donne del Vino”, associazione nata nel 1988 per promuovere la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva enologica e nella società. Riunisce oltre 900 fra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste ed esperte di vino in tutta Italia. Molte le attività di charity, azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile, salvaguardia del patrimonio dei vigneti autoctoni. “A distanza di tre giorni da San Martino” dichiara il Pino Strati, Presidente di Incontriamoci Sempre “anche noi, con l’appuntamento Le Donne del Vino, festeggeremo: a fine serata degusteremo alcuni vini pregiati dell’azienda Baccellieri, autentica eccellenza del nostro territorio, che abbiamo il dovere di valorizzare, perché la nostra terra è ricca di eccellenze in ogni settore e l’imprenditrice Mariolina Baccellieri ne è un esempio”. Appuntamento Domenica 14 Novembre, ore 18.00 presso la Sala Museo “Il Ferroviere” della Stazione FS di S.Caterina a Reggio Calabria.