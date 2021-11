Lamberti Castronuovo: “se uno non vuole vaccinarsi se ne vada su un pizzo di montagna, ho difficoltà a capire i No Vax” [VIDEO]

22 Novembre 2021 16:04

Il dott. Lamberti Castronuovo è anche intervenuto sulla questione vaccini, No Vax e Super Green Pass: “il Governo abbia il coraggio di istituire l’obbligo vaccinale”

Sono diversi i temi che il dott. Lamberti Castronuovo ha affrontato a margine dell’iniziativa di istituire una postazione medica per i tamponi da Green Pass a prezzo calmierato alla Stazione Centrale di Reggio Calabria. Oltre a quello relativo al Sindaco Falcomatà e agli ultimi fatti, è stato interpellato anche sul tema vaccinazioni, No Vax e Super Green Pass: “il vaccino è l’unica soluzione al problema Covid – ha detto – dobbiamo spingere affinché la gente si vaccini. Non è una limitazione alla libertà, anzi il contrario, se io mi avvicino a un non vaccinato sono limitato nelle mie possibilità di vita normale. Se poi uno non vuole vaccinarsi se ne va su un pizzo di montagna, si sta lì fino a che non finisce la pandemia e nessuno lo viene a cercare. Io ho difficoltà a capire questi No Vax, non li capisco, sarò limitato. Super Green Pass? Io penso che il Governo debba avere il coraggio di rendere obbligatorio il vaccino”. Di seguito il video.