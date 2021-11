Reggio Calabria, la rivista USA “Radiologic Technology” ASRT pubblica un nuovo articolo del TSRM del G.O.M Giuseppe Scappatura

11 Novembre 2021 15:22

La prestigiosa rivista “Radiologic Technology” ASRT (American Society of Radiologic Technologist), ha pubblicato un nuovo articolo del TSRM del G.O.M. Giuseppe Scappatura

Secondo articolo per il TSRM Giuseppe Scappatura, della U.O.C. di Radiologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dal titolo “Multiparametric Magnetic Resonance Imaging of the Prostate“, pubblicato sulla prestigiosa rivista del gruppo Elsevier “Radiologic Technology” ASRT (American Society of Radiologic Technologist) riferimento internazionale per le sempre più complesse procedure di tecnica radiologica. La pubblicazione dimostra l’impegno nell’ottimizzare una metodica capace di modificare in modo significativo la gestione clinica del carcinoma prostatico.