Reggio Calabria, lettera di un cittadino: “ci vuole Scopelliti sindaco, si dimettano tutti i Consiglieri”

23 Novembre 2021 14:04

La lettera di un lettore alla redazione di StrettoWeb

Dopo il terremoto politico che si è abbattuto su Palazzo San Giorgio dopo la sentenza sul Processo Miramare, un lettore ha rivolto una lettera al Direttore di StrettoWeb. Il cittadino commenta le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha criticato la legge Severino, ha invitato i Consiglieri Comunali a dimettersi (con un particolare passaggio sui membri dell’opposizione) e invocato l’ex primo cittadino e governatore Giuseppe Scopelliti. Di seguito le sue parole:

“Gentile Direttore,

Le scrivo queste poche righe per esprimere il mio grande disappunto per le note vicende cittadine. Vorrei essere sintetico ma diretto. Sono sempre stato un uomo di destra che ha sempre votato sempre destra, sono sempre stato e sarò sempre GARANTISTA fino alla fine dei miei giorni ma non posso più accettare un’ulteriore umiliazione per la mia città. Ma le chiedo. Forse la città se lo merita? Mi dia una risposta. In questi giorni assistiamo a balletti schifosi e penosi del Signor Sindaco Falcomatà che prima della sentenza nomina il sindaco (buttando il suo attuale vice) e subito dopo comunica che sarà una pausa di 18 mesi… Basito!! Ricordo che il più grande Sindaco della Città di Reggio Calabria, Scopelliti, si dimise subito da tutto accettando un verdetto bizzarro che a lungo andare sta rovesciando l’esito. Questo si chiama RISPETTO delle leggi anche se non si è concordi, ma vorrei ricordare una cosa: quando fu condannato Peppe tutti dicevano che era arrivato il momento, che la legge Severino (fatta contro Berlusconi e company) era una manna dal cielo. Ora leggo e ascolto che Falcomatà contesta la stessa legge tanto amata… ma caro direttore una cosa: la COERENZA ESISTE ANCORA? NO!

in tutta questa Vicenda gli unici perdenti sa chi sono? I cittadini reggini. Una legislatura nata fra tanti scandali con tante inchieste, eletti con i voti di persone “decedute”, un sindaco sospeso e la città vive in un degrado TOTALE. Siamo ancora a parlare di cosa? Sarebbe opportuno che tutti, e dico tutti, facciano il bene della città. SI DIMETTANO E SI VA SUBITO ALLE URNE. E soprattutto dico ai consiglieri di DESTRA, abbiate il coraggio delle vostre azioni per il bene della città e non delle poltrone. Credo che ci sono persone migliori di FALCOMATA’ che possono governare la nostra amata TERRA.. basta coi tatticismi, le ipocrisie, le parole!! Ci vogliono i FATTI… la città non ha più tempo e voglia di aspettare, i cittadini vogliono una sola cosa: IL RISPETTO!! Ricordatevi una cosa: ci vuole un sindaco ALLA PEPPE SCOPELLITI che andava a Roma e difendeva la nostra amata terra e ci ha fatto vivere momenti indimenticabili.. ci vuole proprio PEPPE SCOPELLITI SINDACO…

Abbiate la forza delle decisioni, chiudete questa triste pagina della politica reggina e voltate pagina per il bene di tutti… siate fieri delle vostre scelte e soprattutto non perdete tempo.

Un’ultima cosa: mai denigrare il nemico perché prima o poi la ruota gira. Noi di destra non andiamo in piazza a fare marce, attendiamo in silenzio per il bene di Reggio”.

