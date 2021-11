Reggio Calabria, la dott.ssa Corrado nominata reggente del Liceo “Da Vinci”: la soddifazione dell’Associazione di Volontariato “Don Milani”

24 Novembre 2021 22:02

Reggio Calabria, l’associazione “Don Milani”: “grande soddisfazione per la recente nomina della Dirigente dott.ssa Serafina Corrado come reggente dell’istituto Vinci”

“L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani – scrive in una nota il Presidente dott. Filippo Pollifroni ed il direttivo, dott. Filippo Iachino, dott. Giuseppe Ielo, dott. Michele Nucera– da anni impegnata, insieme con la direzione della Caritas Diocesana Rc Bova in diverse attività di volontariato, come campi di lavoro, campi scuola con i minori a rischio ed anche nella promozione della cultura della legalità insieme con l’associazione BS e con l’Ina (Istituto nazionale azzurro) esprime grande soddisfazione per la recente nomina della Dirigente dott.ssa Serafina Corrado come reggente dell’istituto Vinci di Reggio Calabria. La stessa Corrado motore propulsivo della nostra città che da sempre si batte per rendere la nostra città una città migliore“, conclude la nota.