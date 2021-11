Reggio Calabria: la Camera di Commercio con la Mediterranea organizzano il “Professional day”

17 Novembre 2021 14:06

Reggio Calabria: anche quest’anno avrà luogo il Professional day, organizzato dalla Camera di Commercio, con la collaborazione del Servizio Job Placement dell’Università Mediterranea

Anche quest’anno avrà luogo il “Professional day”, organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, con la collaborazione del Servizio Job Placement dell’Università Mediterranea (ente organizzatore CISME). Alle Aziende che ricercano personale si offre gratuitamente l’opportunità di incontrare giovani in cerca di lavoro, diplomati, laureandi e laureati, di qualunque profilo professionale, in postazioni dedicate esclusivamente a colloqui conoscitivi/lavorativi. Le aziende non avranno alcun obbligo di assunzione. Il Professional Day si terrà nelle intere giornate del 2 e 3 dicembre 2021 a Reggio Calabria in presenza e nel pieno rispetto delle norme antiCovid. I giovani si candideranno alle offerte formative/lavorative e verrà stilata un’agenda degli appuntamenti. Le aziende partecipanti saranno pubblicizzate su un sito dedicato all’evento Professional Day con il loro profilo aziendale, il link al loro sito e i profili ricercati.